Samsunspor'dan Öğrencilere Ücretsiz Bilet İmkanı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 23. haftasında kendi sahasında karşılaşacağı Hatayspor maçının kale arkası tribünlerinin tüm öğrencilere ücretsiz olacağını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor, 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı camia, Samsunspor - Hatayspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Kırmızı-beyazlı kulüp, bu müsabakada kale arkası tribünlerinin tüm öğrencilere ücretsiz olacağını duyurdu. Kulün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evimizde oynayacağımız Atakaş Hatayspor maçında tüm öğrenci taraftarlarımıza, sadece Bulvar AVM Passolig gişesinde geçerli olacak şekilde kale arkası tribün biletleri ücretsiz. Ücretsiz bilet kampanyası, gişelerde oluşan yoğunluk sebebiyle maç günü geçerli olmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan AVM Passolig gişesinden yapılan alımlarda kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara tüm tribünlerde geçerli yüzde 20 indirim uygulanacağı ve 20-31 Ocak tarihleri arasında "Bu Kan Sizi Unutur Mu?" kampanyası kapsamında kan bağışında bulunan taraftarların da, kuzey kale arkası tribün biletlerini ücretsiz olarak Passolig gişelerinden tanımlatabileceği belirtildi.

Biletler öncelikle Samsunspor logolu Passolig kart sahiplerine satışa açılacak olup, maça 24 saat kala diğer logolu kart sahipleri de bilet satın alabilecek.

Müsabaka için belirlenen bilet fiyatları ise şu şekilde:

VIP-A batı alt: Bin TL

Batı alt-üst: Bin 700 TL

Batı alt-üst: 2 bin 400 TL

Doğu alt-üst: 250 TL

Kale arkası 150 TL

Misafir tribünü: 195 TL - SAMSUN