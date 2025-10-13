Haberler

Samsunspor'dan Kadın, Öğrenci ve Engelli Taraftarlara Ücretsiz Bilet Müjdesi

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve büyük takım maçları hariç, tüm Trendyol Süper Lig iç saha karşılaşmalarında kale arkası tribünlerini kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz vereceğini açıkladı.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünlerin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli futbolseverler için ücretsiz olacağını açıkladı.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir." denildi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
