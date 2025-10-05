Haberler

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan sert tepki: Hakemi bu gece çok konuşun
Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Halil Umut Meler'i eleştiren Yıldırım, ''Şikayet etmiyorum ama hakemi lütfen bu gece çok konuşun, lütfen. Bizim için konuşun. İki kere VAR'a gitti, vermedi. Top ele vurdu. Pozisyon bir kez gösteriliyor. Kesinlikle el vardı." dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe, 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım hakem kararlarını eleştirdi.

"HAKEMİ BU GECE ÇOK KONUŞUN"

Maçın hakemi Halil Umut Meler'in yönetimine tepki gösteren Yüksel Yıldırım,"Beraberliğe üzüldük tabii ama bir puana kaldığımız için de sevinçliyiz. Şikayet etmiyorum ama hakemi lütfen bu gece çok konuşun, lütfen. Bizim için konuşun. İki kere VAR'a gitti, vermedi. Top ele vurdu. Geçen sene Halil Umut Meler, Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçta da bir penaltımızı vermemişti. Yediğimiz golde faul vardı. Bugün de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne diyelim, sağlık olsun. 1 puan, 1 puandır." dedi.

"KESİNLİKLE EL VARDI"

Skriniar'ın topa elle dokunduğunu ve penaltı kararı verilmesi gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Ben ofsayta bir şey demiyorum ama orada ele çarpıyor. Pozisyon bir kez gösteriliyor. Kesinlikle el vardı. Bu gece hakemi konuşun. Golümüz iptal edildi. VAR, ofsayt için çağırmaz. Ne konuştular, çok merak ediyorum. Skriniar'ın pozisyonu da penaltı." sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

Yürü git boş gezenin boş kalfası

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
