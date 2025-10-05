Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 berabere bitti.

TARIK ÇETİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

SAMSUNSPOR GOLÜ BULDU ANCAK POZİSYON OFSAYT

Samsunspor'da 35. dakikada kullanılan köşe vuruşunun devamında Holse'nin şutunda Samsunsporlu Musaba golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Meler, oyun alanına geri dönerek ofsayt kararı verdi. Halil Umut Meler, devre arasında oyunculara iptal gerekçesini açıkladı. Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısını engellemesi sebebiyle iptal ettiğini soyunma odasında oyunculara dile getirdi.

SAMSUNSPOR'UN PENALTISI İPTAL

İkinci yarıya etkili başlayan Samsunspor, 58. dakikada penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giderek pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltıyı iptal etti.

ZORLU MAÇTA PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın geri kalanında karşılıklı pozisyonlar oldu ancak gol çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 16'ya, Samsunspor ise 13'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.