Haberler

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı devam etti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maç, 0-0 berabere bitti.

TARIK ÇETİN'DEN KRİTİK KURTARIŞ

18. dakikada Holse'nin ceza sahası içine pasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Coulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Tarık Çetin son anda meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

SAMSUNSPOR GOLÜ BULDU ANCAK POZİSYON OFSAYT

Samsunspor'da 35. dakikada kullanılan köşe vuruşunun devamında Holse'nin şutunda Samsunsporlu Musaba golü buldu ancak ofsayt bayrağı kalktı. VAR monitöründe pozisyonu inceleyen Meler, oyun alanına geri dönerek ofsayt kararı verdi. Halil Umut Meler, devre arasında oyunculara iptal gerekçesini açıkladı. Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısını engellemesi sebebiyle iptal ettiğini soyunma odasında oyunculara dile getirdi.

Samsunspor'dan Fenerbahçe'ye çelme

SAMSUNSPOR'UN PENALTISI İPTAL

İkinci yarıya etkili başlayan Samsunspor, 58. dakikada penaltı kazandı. Hakem Halil Umut Meler, Skriniar'ın ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giderek pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltıyı iptal etti.

ZORLU MAÇTA PUANLAR PAYLAŞILDI

Maçın geri kalanında karşılıklı pozisyonlar oldu ancak gol çıkmadı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 16'ya, Samsunspor ise 13'e yükseltti. Ligin bir sonraki maçında Fenerbahçe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Samsunspor, Kayserispor deplasmanına gidecek.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

aldıkları para haram. böyle maç olmaz todesco sg. Bu Arada eşeksaraya da selamlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbzfp57ypzs:

ohhhh :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan Dag:

Trabzonspor un golu samsun un golu verilmedi bu lig de adelet yok

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan Yorumcu:

Samsunspor golü ben atayım diyeceginize gol pası verseydiniz, bu zavallı, hakem gölgesindeki hıyarbahçeye fark atardınız,

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Atilgan:

Oğuz Kaan ampermetre size gelen giden takiliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor

Tarihi kare! Türkiye'nin yanı başında bir ilk yaşanıyor
Singo'nun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu

Galatasaraylıları kahreden haber! 1 ay boyunca forma giyemeyecek
Sakarya Karasu'da sahilde çıplak erkek cesedi bulundu

Şehri ayağa kaldıran görüntü! Sahilde çıplak halde bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.