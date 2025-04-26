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Samsunspor'dan Emre Kılınç ve Okan Koçuk için açıklama

Samsunspor'dan Emre Kılınç ve Okan Koçuk için açıklama
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Samsunspor, geçtiğimiz günlerde tesis ziyaretinde münferit bir taraftar grubunun oyuncuları hedef alan sözleri üzerine bir açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp, futbolcuları Emre Kılınç ve Okan Koçuk'a destek verdi.

Süper Lig ekibi Samsunspor, geçtiğimiz günlerde bir idman öncesinde yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Tesis ziyaretinde münferit bir taraftar grubu, oyuncuları hedef alan sözler sarf ederken, orta saha oyuncusu arkasını dönüp antrenman sahasını terk etmişti. Bu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, yaptığı açıklamayla futbolcuları Emre Kılınç ve Okan Koçuk'a destek verdi.

İşte Samsunspor'un o açıklaması;

"Geçtiğimiz günlerde yapılan tesis ziyaretinde, münferit bir taraftar tarafından sarf edilen fevri söylemler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Samsunspor Futbol Kulübü olarak, söz konusu söylemleri kesin bir dille kınıyoruz. Başta Emre ve Okan olmak üzere tüm oyuncularımızın karakterine, adamlığına ve takımdaşlığına sonuna kadar güveniyoruz. Başkanımızın da defaatle ifade ettiği gibi, "Samsunspor'a yeteneğinle gelirsin, karakterinle kalırsın. Samsunspor çatısı altında karakterine gölge düşüren hiçbir oyuncunun barınması söz konusu olamaz. Oyuncularımıza yönelik münferit bir söylem üzerinden kamuoyunda yanlış algı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurguluyor, tüm taraftarlarımız nezdinde de oyuncularımıza gösterilen desteğin bilincinde olduğumuzu ifade ediyoruz. Samsunspor ailesi olarak, bu desteklerin artarak süreceğine olan inancımız tamdır. Birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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