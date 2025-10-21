Samsunspor'dan Dinamo Kiev Maçı İçin Büyük Hedefler

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Dinamo Kiev maçını kazanırsak, öyle tahmin ediyorum ki çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olacak. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar" dedi.

Samsunspor İcra Kurulu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve icra kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Burada konuşma yapan Veysel Bilen, "Bu hafta sonu Kayserispor ile oynadığımız maçtan elde ettiğimiz galibiyet, Dinamo Kiev maçı öncesi hem takımın morali hem de maçla ilgili olarak heyecanımızı bir kat daha yukarı çıkardı. Güzel bir oyunla elde ettiğimiz bu galibiyet Dinamo Kiev maçı öncesi bize pozitif yansıması oldu. Dinamo Kiev bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım. Zorlu bir mücadele olacağını bekliyoruz. Samsunspor olarak yükselen bir performansımız var" diye konuştu.

'BU MAÇ SAMSUNSPOR TARİHİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ'

Perşembe günü taraftarın da desteğiyle zorlu bir mücadeleye hazır olduklarını belirten Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Oyuncu ve teknik ekibimize güveniyoruz. Armamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine ve ülkemize puan ya da puanlar kazandıracağımıza inanıyoruz. Dinamo Kiev maçını kazanırsak, öyle tahmin ediyorum ki çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olacak. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar. Samsunspor tarihi açısından, geleceği ve Avrupa'da daha çok tanınması, bilinmesi açısından son derece önemli. Biz yönetim olarak, icra kurulumuz olarak, teknik ekip ve yönetim olarak bu maçın bilincindeyiz. Başkanımız da Kayserispor maçının ardından Kiev maçıyla ilgili çağrıda bulundu. Dün itibariyle Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızın (TSO) önderliğinde bir 'maça davet kampanyası' başlatıldı. İş dünyasından, sivil toplum örgütlerinden, kamu kuruluşlarından, belediyelerden bu maça daha fazla ilgi göstermelerini, TSO'nun yapmış olduğu bu çağrıya, bu kampanyaya iştirak etmelerini bekliyoruz. Çalışanlarına verecekleri biletlerle stadın dolmasını, o coşkulu ambiyans içinde de Dinamo Kiev'i yenmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim takımımızın oyun tarzı coşkulu, taraftar desteğini arkasına aldığı zaman çok daha farklı bir takım hüviyetine bürünüyor" dedi.