Haberler

Samsunspor'dan Dinamo Kiev Maçı İçin Büyük Hedefler

Samsunspor'dan Dinamo Kiev Maçı İçin Büyük Hedefler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Dinamo Kiev maçı öncesi takımın performansının yükseldiğini ve galibiyetin puan hedeflerini nasıl etkileyeceğini açıkladı. Taraftar desteğiyle zorlu maça hazır olduklarını vurguladı.

SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, "Dinamo Kiev maçını kazanırsak, öyle tahmin ediyorum ki çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olacak. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar" dedi.

Samsunspor İcra Kurulu, Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Toplantıya Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve icra kurulu üyeleri ile basın mensupları katıldı. Burada konuşma yapan Veysel Bilen, "Bu hafta sonu Kayserispor ile oynadığımız maçtan elde ettiğimiz galibiyet, Dinamo Kiev maçı öncesi hem takımın morali hem de maçla ilgili olarak heyecanımızı bir kat daha yukarı çıkardı. Güzel bir oyunla elde ettiğimiz bu galibiyet Dinamo Kiev maçı öncesi bize pozitif yansıması oldu. Dinamo Kiev bildiğiniz gibi çok güçlü bir takım. Zorlu bir mücadele olacağını bekliyoruz. Samsunspor olarak yükselen bir performansımız var" diye konuştu.

'BU MAÇ SAMSUNSPOR TARİHİ AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ'

Perşembe günü taraftarın da desteğiyle zorlu bir mücadeleye hazır olduklarını belirten Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, "Oyuncu ve teknik ekibimize güveniyoruz. Armamızı en iyi şekilde temsil edeceklerine ve ülkemize puan ya da puanlar kazandıracağımıza inanıyoruz. Dinamo Kiev maçını kazanırsak, öyle tahmin ediyorum ki çok rahatlıkla 12-13 puana ulaşmamız mümkün olacak. Bu da bizi doğrudan ilk 8 takımın içerisine sokar. Samsunspor tarihi açısından, geleceği ve Avrupa'da daha çok tanınması, bilinmesi açısından son derece önemli. Biz yönetim olarak, icra kurulumuz olarak, teknik ekip ve yönetim olarak bu maçın bilincindeyiz. Başkanımız da Kayserispor maçının ardından Kiev maçıyla ilgili çağrıda bulundu. Dün itibariyle Samsun Ticaret ve Sanayi Odamızın (TSO) önderliğinde bir 'maça davet kampanyası' başlatıldı. İş dünyasından, sivil toplum örgütlerinden, kamu kuruluşlarından, belediyelerden bu maça daha fazla ilgi göstermelerini, TSO'nun yapmış olduğu bu çağrıya, bu kampanyaya iştirak etmelerini bekliyoruz. Çalışanlarına verecekleri biletlerle stadın dolmasını, o coşkulu ambiyans içinde de Dinamo Kiev'i yenmeyi hedeflediğimizi ifade etmek istiyorum. Çünkü bizim takımımızın oyun tarzı coşkulu, taraftar desteğini arkasına aldığı zaman çok daha farklı bir takım hüviyetine bürünüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
Özel kanun teklifini imzalayıp Erdoğan'a çağrıda bulundu

Canlı yayında imzayı atıp Erdoğan'a çağrıda bulundu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
Başsavcılık, Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki karara itiraz etti

Minguzzi cinayeti davasında verilen karara başsavcılıktan itiraz
Oyun sanıp babasına getirdi! 10 yaşındaki çocuğun tarlada bulduğu ekipleri alarma geçirdi

Oyun sanıp babasına getirdi! Çocuğun bulduğu ekipleri alarma geçirdi
Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma

Minguzzi davasında salonu ayağa kaldıran savunma
Beşiktaş'ın Konya kafilesi açıklandı! Tam 7 yıldız yok

Beşiktaş'a kötü haber: Tam 7 yıldız yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt Emiri es Sabah'a Togg hediyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te! Hediyesini de beraberinde götürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.