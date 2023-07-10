Samsunspor'dan çılgın hamle! Hulk ile ilk temas kuruldu

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, dünyaca ünlü futbolcu Hulk'un kendilerine önerildiğini söyledi. Yıldırım yaptığı açıklamada, "Menajerlerin teklifi oldu. Sordular isterim dedim. 2 milyon Euro vereyim dedim. Ama onlar 5-6 milyon Euro istedi. O zaman harcama limiti bitti. Keşke olsa." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, Süper Lig'de kalıcı bir takım kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz ekibinin ismi son olarak Brezilyalı dünyaca ünlü futbolcu Hulk ile anıldı. Transfer dedikodularına ilişkin açıklamada bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Menajerlerin teklifi oldu. Sordular isterim dedim. 2 milyon Euro vereyim dedim. Ama onlar 5-6 milyon Euro istedi. O zaman harcama limiti bitti. Keşke olsa." dedi.

MENAJERİ KAPIYI YÜKSEKTEN AÇTI

Noyan Cabbar'ın haberine göre, Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, Hulk transferi için Brezilyalı futbolcunun menajeri ile temasa geçti. Yıldırım'ın ilk teklifi 2 milyon euro olurken, Hulk'un menajeri 5-6 milyon euro bandında bir para istedi.

26 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Hulk geçen sezon Atletico Mineiro formasıyla 35 maça çıktı. Brezilyalı futbolcu bu karşılaşmalarda 21 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.