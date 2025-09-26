Samsunspor'dan Avrupa Kupalarında Başarı Vurgusu

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Avrupa kupalarında Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek istediklerini ancak Süper Lig'in, Avrupa'dan daha önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'yi, Avrupa'da temsil eden Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Geçen sezon buralarda olmak için çok çalıştıklarının altını çizen Reis, şu anda ligin kendileri açısından daha önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa kupalarının da önemli olduğunu ancak ligin daha önemli olduğunun altını çizen Reis, "Şu an Konferans Ligi ile alakalı konuşmak zor. Sonuçta önümüzde oynamamız gereken çok önemli bir karşılaşma var, Gaziantep karşılaşması. Benim kendi fikrimi soracak olursanız elbette ki Konferans Ligi, Avrupa kupaları çok çok önemli ama bence lig daha önemli. Sonuç olarak bir sene boyunca bu noktalara gelebilmek adına çok iyi bir performans gösterdik ve buraya geldikten sonra da takım olarak Avrupa'da da güzel işler yapmak istiyoruz. İyi bir performans göstermek istiyoruz. Diğer takımlar (Galatasaray, Fenerbahçe) hakkında bütçeleri hakkında konuşmak istemiyorum ama siz bizim zaten bütçemizi biliyorsunuz. Sadece bahsetmiş olduğunuz takımlar değil aynı zamanda Trabzonspor'da 42 milyondan fazla transfere bütçe ayırdı. Bu da bizim transfer bütçemizin oldukça üzerinde ama biz ona rağmen yapmış olduğumuz transferlerle çok çok iyi bir mantalite, çok iyi bir felsefe göstermek istiyoruz. Felsefemizi oyunumuza da sahada yansıtmak istiyoruz. Dediğim gibi çok iyi bir performans göstermek istiyoruz" dedi.

"Türk futbolunu başarılı bir şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyoruz"

Sadece Samsun'un değil Türkiye'yi temsil ettiklerini dile getiren Reis, "Evet dediğiniz gibi hafta içi oynayacağımız, grup aşamasında oynayacağımız ilk karşılaşma olacak. Rakibimiz Legia Varşova dün kendi stadında bir karşılaşma oynadı ve o maçı izlediğinizde inanılmaz bir atmosfer vardı. Stat tam doluydu her şeyden önce ve havai fişeklerle taraftarın inanılmaz coşkulu bir desteği vardı. Orada oynamak kesinlikle kolay olmayacak, çok zor olacaktır. Dört gözle bu karşılaşmayı bekliyorum. Legia Varşova karşılaşmasından önce oynamamız gereken çok önemli bir Gaziantep karşılaşması bizi bekliyor. Açıklamamı lütfen yanlış anlamayın. Bunu da net bir şekilde belirtmem gerekiyor ki ben sahada hangi kulvarda olursa olsun, tüm karşılaşmaları kazanmak için oynuyorum. Kazanmak isterim ama şöyle de bir felsefem var; sonuç olarak geçen sene de bunu yapmıştık defalarca. Her zaman adım adım gitmemiz gerektiğini söylemiştim. Biz sadece kulüp olarak şehrimizi değil, aynı zamanda Türk futbolunu başarılı bir şekilde Avrupa'da temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

Kırmızı-beyazlılar yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştıktan sonra 2 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Polonya'da Legia Varşova ile oynayacak. - SAMSUN