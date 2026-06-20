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Samsunspor Kulübü, 60. Yıl Yaz Şenliği düzenledi

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Samsunspor Kulübü, 60. yıl etkinlikleri kapsamında Nuri Asan Tesisleri'nde çocuklar ve aileleri için ücretsiz yaz şenliği düzenledi. Şenlikte Türk bayrağı dağıtımı, pickleball, capoeira, bando gösterisi, yüz boyama, halat çekme ve tesis gezisi gibi aktiviteler yer aldı. Kulüp Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus, çocuklarla güçlü bağ kurmayı hedeflediklerini belirtti.

Samsun spor Kulübü, 60. yıl etkinlikleri kapsamında Yaz Şenliği düzenledi.

Nuri Asan Tesisleri'ndeki şenlikte çocuklar ve aileleri için Türk bayrağı dağıtımı, pickleball etkinliği, capoeira ve bando gösterisi, yüz boyama aktivitesi, halat çekme yarışması, sahne performansı, sponsor aktivasyonları, tesis gezisi ve çeşitli ikramlar gün boyunca ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Samsun spor Kulübü Başkan Yardımcısı Fazlıhan Carus, basın mensuplarına, "Bu şehrin çocukları Samsunsporludur" sloganıyla bu yıl ilk kez yaz şenliği düzenlediklerini söyledi.

Kulübün 60. yıl etkinliklerinin finalini çocuklarla yapmak istediklerini dile getiren Carus, "Çocuklarla kurulacak güçlü bağ, Samsun spor'un yarınlarını şekillendirecek. Bundan sonra kulübümüzün çocuklara yönelik sosyal ve sportif projeleri artarak devam edecek." ifadelerini kullandı.

Carus, çocukları spor ve Samsunspor kültürüyle tanıştırarak aileleriyle keyifli vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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