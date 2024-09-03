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Samsunspor'dan 6 futbolcu milli takıma davet edildi

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Samsunspor'da yer alan 6 futbolcu, milli takım davetleri kapsamında Eylül ayında çeşitli uluslararası müsabakalarda forma giyecek.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da 6 futbolcu ülkelerinin milli takımına davet edildi.

Samsunspor kadrosunda yer alan 6 futbolcu, milli takım davetleri kapsamında Eylül ayında çeşitli uluslararası müsabakalarda forma giyecek. Kırmızı-beyazlılarda Marius Mouandilmadji - Çad, Lubo Satka - Slovakya, Nanu Gomes - Gine Bissau, Kingsley Schindler - Gana, Oliver Ntcham - Kamerun ve Bedirhan Çetin de Türkiye U19 Milli Takım kampına çağrıldı.

Kulüpten milli takımlara gidecek oyuncular hakkında yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Marius Mouandilmadji, 6-10 Eylül tarihlerinde Sierra Leone-Çad ve Çad-Fildişi Sahili maçlarında Çad Milli Takımı formasını giyecek. Oyuncumuz Lubomir Satka, 5-8 Eylül tarihleri arasında Slovakya Milli Takımı'yla Estonya ve Azerbaycan'a karşı oynanacak maçlarda sahada olacak. Gine Bissau Milli Takımı forması giyecek olan Angelo Gomes Nanu, 5 Eylül'de Esvatini'ye ve 10 Eylül'de Mozambik'e karşı forma giyecek. Oyuncumuz Kingsley Schindler, 5-9 Eylül tarihleri arasında Gana Milli Takımı'yla Angola ve Nijer'e karşı sahaya çıkacak. Kamerun Milli Takımı'nda Namibya ve Zimbabve'ye karşı forma giyecek olan oyuncumuz Oliver Ntcham, 7 ve 10 Eylül tarihlerinde sahada olacak. Türkiye U19 Milli Takımı'mızda Arnavutluk'a karşı iki maçta görev alacak olan genç oyuncumuz Bedirhan Çetin'in, 6 ve 8 Eylül'de oynayacağı maçların ardından 9 Eylül'de takıma katılması bekleniyor." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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