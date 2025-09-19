Samsunspor'da Sakatlık Sorunu ve Karagümrük Maçı Hazırlıkları

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Sousa, Emre ve Soner Aydoğdu ise sakatlıklarından dolayı milli araya kadar takımda forma giyemeyecek. Ancak statü gereği oynatamadığımız Cherif Ndiaye ve Coulibaly gibi oyuncularımız Karagümrük maçında kadromuzda bulunacaklar" dedi.

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, önceki haftalarda oynanan karşılaşmalar ve futbolcuların son durumları hakkında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Süper Lig'de oynadıkları son 3 karşılaşmada da istediklerini alamadıklarını söyleyen Fuat Çapa, "Antalyaspor karşılaşması bizim adımıza biraz şanssız geçti. Pozisyon anlamında iki tarafın da üretmediği bir maçtı. Özellikle iyi başlayan bir mücadeleyi bu şekilde bitirmek bizi üzdü. Çünkü normalde beraberliğe üzüleceğimiz bir karşılaşmayı mağlup tamamladık. Kasımpaşa maçı ise tamamen beklemediğimiz bir sonuç oldu. Emre, Sousa ve Soner Aydoğdu sakatlıkları nedeniyle oynayamadıkları için ofansif anlamda farklı bir dizilişe gitmek zorunda kaldık. Yedek kulübemiz yeterli değildi. Erteleme maçı olduğu için Coulibaly ve Cherif Ndiaye'yi de listeye yazma şansımız yoktu. Böylece 5 ofansif oyuncumuzu sahaya süremedik" diye konuştu.

'KARAGÜMRÜK KARŞISINDA GALİP GELMEK İSTİYORUZ'

Coulibaly ve Cherif Ndiaye'nin yeniden oynayabilecek olmalarının kırmızı-beyazlı takım için çok büyük avantaj olduğunu belirten Çapa, "Rakipler artık Samsunspor'a geçen sezonki gibi bakmıyor, çok daha farklı bir ciddiyetle hazırlanıyorlar. Karagümrük karşılaşmasının ardından deplasman maçlarımız yeniden başlayacak. Bizim adımıza önemli bir mücadele olacak ve tabii ki galip gelmek istiyoruz. Burada en büyük artımız Coulibaly ve Cherif Ndiaye'nin yeniden oynayabilecek olması. Onlar kadroda yer alacak. İlk 11'de olup olmayacakları hocanın kararı ama ofansif anlamda daha fazla alternatifimiz olacak. Kulübemiz güçlenecek ve bu da bizi daha güçlü kılacak. Sousa, Emre ve Soner Aydoğdu ise sakatlıklarından dolayı milli araya kadar takımda forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.