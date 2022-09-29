- Samsunspor'da hedef Bandırmaspor galibiyeti

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bandırmaspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi. Kırmızı-beyazlıların başarılı futbolcuları Mücahit Albayrak ve Şener Kaya da Bandırma temsilcisi karşısında hedeflerinin 3 puan olduğunu dile getirdi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında oynayacağı Bandırmaspor mücadelesinin çalışmalarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, futbolcular Mücahit Albayrak ve Şener Kaya antrenman sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu : "Herkesin isteği ve beklentisi Samsunspor'un şampiyon olması"

İlk hedeflerinin Bandırmaspor maçından 3 puanla ayrılmak olduğunu ifade eden Hüseyin Eroğlu, "Bandırmaspor maçı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bandırma deplasmanına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Onların da kötü bir gidişi var. Ama bizim için deplasman, iç saha fark etmez, kazanmak için gideceğiz. Karşılaşma 13.30'da oynanacak. Oradaki saha şartları biraz daha motivasyon anlamında etkileyebilir ama profesyonel sporcuysak ve profesyonel bir iş yapıyorsak, her havada oynamak zorundayız. Bahanemiz yok. En iyi şekilde hazırlandık. Bugün ve yarın yapacağımız taktiksel antrenmanlarla da çalışmalarımızı tamamlamış olacağız ve cumartesi sabahı da hareketimiz gerçekleşmiş olacak. Profesyonel bir takımız. Bütün Samsunspor taraftarı, camiası herkesin beklentisi Samsunspor'un yukarıya çıkması ve şampiyon olması. Biz de güzel hazırlanan bu tesislerde çok çalışıp, anlamlı bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi.

Mücahit Albayrak: "Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız"

Tüm mücadelelerde 90 dakika forma giyen sol bek Mücahit Albayrak, "Samsunspor'un, Samsun şehrinin, taraftarının yakıştığı yer Süper Lig. Biz de bu kulübü, taraftarı, şehri layık olduğu lige çıkartmak için elimizden geleni yapıyoruz. Son maçtaki galibiyet bizim için çok önemliydi. Şimdi Hüseyin hocamız geldi. Bu lige çok hakim bir hoca. Onun bize kattığı deneyim ve bilgi ile Süper Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Şener Kaya: "Bizden istenen patlamayı yapmak istiyoruz"

Bandırmaspor maçıyla galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirten Şener Kaya ise, "Süper Lig'i hedefliyoruz. Bunun için de çok çalışıyoruz. Geçen hafta galip gelmiştik. Asıl bizden istenen patlamayı inşallah Bandırmaspor maçında yapıp, istediğimiz yere gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca bugünkü antrenmanı Genel Müdür Soner Soykan, Divan Kurulu Başkanı Hakkı Tomaç ve divan üyeleri de izledi. Divan Başkanı Hakkı Tomaç ile üyeler, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu'na başarılar dileyerek çiçek verdi.