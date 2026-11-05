Samsunspor'da Celil Yüksel'in sol uyluk arkasında 2'nci derece yaralanma saptandı

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SAMSUNSPOR'da orta saha oyuncusu Celil Yüksel'in sol uyluk arka kas grubunda 2'nci derece yaralanma tespit edildi.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir FK ile karşılaşan Samsunspor'da, mücadelenin ilk yarısında sakatlık yaşayan Celil Yüksel'in sağlık durumu belli oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcunun yapılan detaylı muayene ve tetkikleri tamamlandı.

Samsunspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Celil Yüksel'in sol uyluk arka kas grubunda (M. Biceps Femoris) kas-tendon bileşkesi düzeyinde 2'nci derece yaralanma tespit edildiği belirtildi. Futbolcunun sakatlığının ardından tedavi sürecine ilişkin çalışmaların başlatılması beklenirken, sahalardan ne kadar uzak kalacağına dair ise henüz resmi bir süre açıklanmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı