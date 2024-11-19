Samsunspor, Corendon Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor ve milli takımlarda bulunan futbolcular yer almıyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 ve yarı saha çift kale maç yaptı.
Ülkelerinin milli takımlarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.
Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.