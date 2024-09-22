Samsunspor, Çaykur Rizespor'u Deplasmanda 1-0 Yenerek 3 Puan Aldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü, 46. dakikada Ntcham tarafından atıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Kadir Sağlam, Murat Ergin Gözütok, Ali Can Alp
Çaykur Rizespor : Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Anıl Yaşar, Hojer, Hadziahmetovic (Dk. 56 Varesanovic), Papanikolaou, Akintola (Dk. 56 Emrecan Bulut), Olawoyin, Zeqiri (Dk. 73 Ghezzal), Sowe (Dk. 73 Jurecka)
Samsunspor : Okan Kocuk, Satka, Van Drongelen, Zeki Yavru, Bola, Bennasser, Celil Yüksel, Holse (Dk. 62 Schindler), Ntcham (Dk. 90+3 Soner Aydoğdu), Muja (Dk. 62 Emre Kılınç), Moundilmadji (Dk. 78 Ercan Kara)
Gol: Dk. 46 Ntcham ( Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 3 Hojer, Dk. 59 Emrecan Bulut (Çaykur Rizespor ), Dk. 84 Okan Kocuk, Dk. 87 Ntcham ( Samsunspor )
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 yendi.
46. dakikada Samsunspor öne geçti. Sağ kanattan Zeki Yavru'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ntcham'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
66. dakikada sol kanattan Zeqiri'nin ceza sahası içerisine kaleye paralel gönderdiği topa kimse dokunamadı. Meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
83. dakikada sağ kanattan Taha Şahin'in yerden pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Jurecka'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin dibinden az farkla auta gitti.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.