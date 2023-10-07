Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı için eksik kadroyla yola çıktı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kafilesinde 6 futbolcu yer almadı. Sakatlıkları devam eden oyuncuların yanı sıra yeni Futbol Direktörü Fuat Çapa da kadroda yer aldı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı kafilesinde 6 futbolcu yer almadı.

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçı için Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Y. Samsunspor, saat 12.15'te karayolu ile Rize'ye hareket etti. Kırmızı-beyazlıların açıklanan maç kafilesinde kaleciler; Okan Kocuk, Jakup Szumski, Halil Yeral'ın yanı sıra Alim Öztürk, Carlo Holse, Flavien Tait, Moryke Fofana, Kingsley Schindler, Gaetan Laura, Muhammed Gümüşkaya, Marius Mouandilmadji, Nany Dimata, Oliver Ntcham, Osman Çelik, Rick Van Drongelen, Lubo Satka, Soner Aydoğdu, Soner Gönül, Michael Tırpan, Yunus Emre Çift ve Zeki Yavru yer aldı.

Samsun'da 6 eksik

Kırmızı-beyazlıların 21 kişilik kadrosunda sakatlıkları devam eden Marc Bola ve Taylan Antalyalı'nın yanı sıra Nanu Gomes, Ait Bennasser, Muhammet Ali Özbaskıcı ve Ercan Kara kadroda bulunmuyor. Kafilede, Samsunspor'un yeni Futbol Direktörü Fuat Çapa da yer aldı.

Çaykur Rizespor ile Samsunspor, yarın saat 13.30'da Rize'de kozlarını paylaşacak. - SAMSUN