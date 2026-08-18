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Samsunspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

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SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular rondo çalışması gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise takım dar alanda çift kale maç oynadı. Dün akşam oynanan Göztepe karşılaşmasında forma giyen futbolcular ise günü rejenerasyon ve yenileme çalışmalarıyla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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