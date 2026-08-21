Samsunspor, Rizespor deplasmanında ilk galibiyeti arıyor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor'u yenip sezonun ilk galibiyetini almak istiyor.

Samsunspor, yarın Süper Lig'in 2. haftasında saat 19.00'da Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Ömer Turtay, Yusuf Susuz ve Kerem İlitangil hakem üçlüsünün görev alacağı karşılaşmada iki Karadeniz ekibi kozlarını paylaşacak. İlk hafta sahasında Göztepe ile 3-3 berabere kalan Samsun temsilcisi, tüm haftayı ligin ilk 3 puanını almak üzerine kurdu.

Karşılaşma öncesinde 4 maçlık cezasının 3'ü ertelenen Samsunsporlu Eliot Watt, Rizespor mücadelesinde forma giyebilecek. Sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan, Jaures Assoumou ve Afonso Sousa'nın Rizespor karşısında görev alması beklenmezken, yeni transferlerden Igor Drapinski'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Çaykur Rizespor engelini kayıpsız geçmek isteyen Samsunspor, bir sonraki hafta ise Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı