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Samsunspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Bodrum FK Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmana futbolcuların hırslı görüntüleri damga vurdu.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında oynayacağı Bodrum FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Dar alan oyunu ile devam eden idman, çift kale taktik oyun ile tamamlandı. Antrenmanda futbolcuların hırslı görüntüleri dikkat çekti.

Samsunspor, ligin 14. haftasında Bodrum FK'yı ağırladıktan sonra sırasıyla Eyüpspor ve Sivasspor deplasmanlarına gidecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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