Samsunspor Bocce Takımı Uluslararası Arenada Başarılar Elde Etti

SAMSUNSPOR Bocce Takımı, son bir ayda Avrupa ve dünya şampiyonalarında elde ettiği derecelerle dikkat çekti. Kırmızı-beyazlı ekip, biri Avrupa, ikisi dünya olmak üzere üç önemli dereceyi Türkiye'ye kazandırdı.

3-5 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Benejuzar kentinde düzenlenen Ümit Bayanlar Avrupa Şampiyonası'nda Semra Akyol ve Merve Deniz, Avrupa üçüncüsü oldu. 9-12 Ekim'de Fransa'nın Douai şehrinde yapılan Büyük Bayanlar Altın Nokta Dünya Şampiyonası'nda ise 15 yaşındaki Yağmur Tosun, organizasyona katılan en genç sporcu unvanıyla dünya üçüncülüğü elde etti. 22-25 Ekim'de Mersin'de gerçekleşen Gençler Volo Dünya Şampiyonası'nda Görkem Duran da dünya üçüncüsü olarak Türkiye'ye madalya getirdi. Samsun spor Bocce Takımı'nda 65 lisanslı sporcu bulunduğu, bunların 30'unun milli sporculardan oluştuğu bildirildi. Milli sporcuların lise sonrası farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdürdüğü, spor ve akademik başarıyı birlikte yürüttükleri belirtildi.

Samsun'un Alaçam ilçesinden yetişen sporcular, 2018'de Bulgaristan'ın Sofya kentinde Balkan Şampiyonluğu, 2022'de İspanya'nın Palma de Mallorca şehrinde Avrupa Şampiyonluğu, 2024'te ise genç erkek ve genç kadın kategorilerinde Avrupa ikinciliği kazanmıştı. Yaklaşık 6 aylık hazırlık sürecinin ardından bu yıl önemli başarılar elde ettiklerini belirten antrenör Gökhan Bozdemir, Muğla'daki Türkiye Şampiyonası'nda 15 yaşındaki Yağmur Tosun'un 49 vuruşla Türkiye rekoru kırdığını ifade etti. Bozdemir, 2026 Akdeniz Oyunları'nda altın madalya hedeflediklerini söyledi.