Samsunspor, Beşiktaş maçının hakem atamasına tepki gösterdi

Samsunspor, Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçta hakem Abdulkadir Bitigen'in atanmasına tepki gösterdi. Kulüp, atamanın kaygı verici olduğunu belirtti ve derhal gözden geçirilmesini talep etti.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Samsunspor, maça hakem Abdulkadir Bitigen'in atanmasına tepki göstererek, kararın kaygı verici olduğunu ifade etti.

Pazar günü saat 16.00 Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor, Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Hakem ataması ile ilgili Samsunspor'dan yapılan yazılı açıklamayla Bitigen'in karşılaşmada görev almasının kaygı verici olduğunu ifade edildi.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş A.Ş. ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma öncesi TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan ve sosyal medyada tepki çeken hakem ataması konusunda ciddi endişe ve çekincelerimiz bulunmaktadır. Geçmişte oynadığımız müsabakalarda ne yazık ki sürekli olarak aleyhimize verdiği hatalı kararlar ile kamuoyunun büyük tepkisini çeken hakem Abdulkadir Bitigen'in, Beşiktaş A.Ş. ile oynayacağımız karşılaşmada görev alması kaygı vericidir. Açıklananlar doğrultusunda, söz konusu atamanın TFF ve MHK tarafından derhal gözden geçirilmesini ve ivedilikle yapılan bu hatadan dönülmesini talep ederiz" denildi.