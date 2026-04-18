Samsunspor son antrenmanını yaptı, gözler Beşiktaş maçında

Samsunspor, Beşiktaş karşılaşması öncesinde son provasını tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıkacağı kritik mücadeleye hazır şekilde dinlenmeye çekildi.

Süper Lig 2025–2026 sezonu 30. hafta maçında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Samsunspor, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla noktaladı. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki çalışmada oyuncular, yoğun tempolu bir programdan geçti. Antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başlarken, rondo çalışmalarıyla devam etti. İdmanın ilerleyen bölümünde orta ve şut organizasyonları üzerinde durulurken, hazırlık çift kale maçla sona erdi. Çalışmanın ardından kırmızı-beyazlı kafile, Beşiktaş karşılaşması öncesi kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki mücadele 19 Nisan Pazar günü saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Kritik karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çalacak.

Samsunspor, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu önemli maçta üç puan hedefiyle Beşiktaş karşısında mücadele edecek. - SAMSUN

