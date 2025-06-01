Samsunspor, Bellona Kayserispor'u 2-1 Mağlup Ederek Avrupa Ligi'ne Katılma Hakkı Kazandı

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Özcan Sultanoğlu

Reeder Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Schindler, (Dk. 60 Muja), Holse (Dk. 90+9 Yunus Emre Çift) Ntcham (Dk. 71 Soner Aydoğdu ), Emre Kılınç, Moundilmadji

Bellona Kayserispor : Onurcan Piri, Uzodimma (Dk. 76 Batuhan Özgan), Kolovetsios, Kayra Cihan (Dk. 79 Jeanvier), Carole,(Dk. 67 Arif Kocaman), Attamah, Nurettin Korkmaz (Dk. 64 Burak Efe Arslan), Baran Ali Gezek, Ackah (Dk. 63 Mehmet Eray Özbek), Cardoso, Nazon

Goller: Dk. 46 Nazon ( Bellona Kayserispor ), Dk. 90+5 Soner Aydoğdu, Dk. 90+8 Muja ( Samsunspor )

Sarı kartlar: Dk. 44 Kolovetsios, Dk. 77 Baran Ali Gezek, Dk. 90+2 Cardoso ( Bellona Kayserispor ), Dk. 68 Emre Kılınç, Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 85 Van Dorongelen (Reeder Samsunspor )

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yapılan karşılaşmada Reeder Samsunspor, sahasında Bellona Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

Samsunspor, bu sonuçla ligi 3. sırada tamamlayarak, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılma hakkı elde etti.

46. dakikada Cardoso, ceza sahasının içerisine orta açtı. Nazon'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1

53. dakikada Samsunsporlu Ntcham ceza sahasının dışından attığı şutta meşin yuvarlak kaleci Onurcan Piri'de kaldı.

76. dakika Kayserispor Teknik Sorumlusu Sergej Jakirovic bir pozisyon için hakeme itirazda bulunarak sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Jakirovic kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.

90+5 dakikada Samsunspor beraberliği sağladı. Ceza sahasında topla buluşan Soner Aydoğdu, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

90+8 dakikada Samsunspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Emre Kılınç'ın sol tarafa çıkardığı topla ceza sahası içinde buluşan Muja'nın sağ köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

Karşılaşma, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.