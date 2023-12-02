Üye Girişi
Haberler

Samsunspor Basketbol Takımı Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Samsunspor Basketbol Takımı, kendi evinde Büyükçekmece Basketbol'a 71-67 mağlup oldu. Samsunspor'dan Matt Mooney 20 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Samsunspor 9. mağlubiyetini yaşarken, Büyükçekmece Basketbol ise 3. galibiyetini aldı.

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 2, Michale Kyser 6, Bora Satır, Engin Kalkan, Bryant Crawford 12, Nimrod Levi 9, Sekeroure Henry 5, Matt Mooney 20, Göktuğ Baş 13

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Marcqouise Reed 17, Kendrick Ray 8, Alex Perez 13, Devonte Upson 5, Erdi Gülaslan, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2, Evan Bruinsma 17

1'İNCİ PERİYOT: 14-21

İLK YARI: 34-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-59

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Samsunspor Basketbol Takımı, kendi evinde Büyükçekmece Basketbol'a 71-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Samsunspor'dan Matt Mooney oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 9'uncu mağlubiyetini yaşarken, Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Büyükçekmece Samsunspor basketbol Basketbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

En son deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Az önce deprem mi oldu? Pendik Stadyumu suni çim mi? Pendik Stadı yapay çim mi, doğal çim mi? Pendikspor - Galatasaray maçı ne zaman? Pendikspor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Ümit Özdağ'a neden soruşturma açıldı? Ümit Özdağ hakkında soruşturma mı başlatıldı? Arsenal - Wolverhampton maçı ne zaman? Arsenal - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? En uzun gece ne zaman? 2023 en uzun gece hangi tarihte, ayın kaçında? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 2 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (107. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? TRENDYOL MİLLA KAPANIYOR MU? Trendyol Milla ürünleri nereden alınır, artık satılmayacak mı? TİKTOK YASAKLANDI MI? TikTok Türkiye'de yasaklandı mı, hangi ülkede yasaklandı? ASGARİ ÜCRET ARA ZAM KALKTI MI? Asgari ücret 2024 Ara zam olacak mı? Asgari ücret ne kadar olacak 2024 Son Dakika? BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024? Beşiktaş (BJK) başkan adayları belli oldu mu? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (116. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (353. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title