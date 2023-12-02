Samsunspor Basketbol Takımı Büyükçekmece Basketbol'a mağlup oldu

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu haftasında Samsunspor Basketbol Takımı, kendi evinde Büyükçekmece Basketbol'a 71-67 mağlup oldu. Samsunspor'dan Matt Mooney 20 sayıyla en skorer oyuncu oldu. Samsunspor 9. mağlubiyetini yaşarken, Büyükçekmece Basketbol ise 3. galibiyetini aldı.

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Kerem Baki, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Çağlar Özkan

SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 2, Michale Kyser 6, Bora Satır, Engin Kalkan, Bryant Crawford 12, Nimrod Levi 9, Sekeroure Henry 5, Matt Mooney 20, Göktuğ Baş 13

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Marcqouise Reed 17, Kendrick Ray 8, Alex Perez 13, Devonte Upson 5, Erdi Gülaslan, Leon Apaydın 3, Emircan Koşut 4, Yesukan Onar 2, Ata Kahraman 2, Evan Bruinsma 17

1'İNCİ PERİYOT: 14-21

İLK YARI: 34-36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-59

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 10'uncu hafta mücadelesinde Samsunspor Basketbol Takımı, kendi evinde Büyükçekmece Basketbol'a 71-67 mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla Samsunspor'dan Matt Mooney oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 9'uncu mağlubiyetini yaşarken, Büyükçekmece Basketbol ise 3'üncü galibiyetini aldı.