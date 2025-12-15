Samsunspor Başkanvekili Bilen: Sözde taraftarlardan şikayetçiyim

SAMSUNPOR Başkanvekili Veysel Bilen, "Taraftarlarımızın bir kısmının, 65'inci dakikada 1-0 gerideyken bazı oyuncular topu ayağına aldığında ıslık ve yuhalamaya başvurması, sanki maç bitmiş ve her şey kaybedilmiş gibi bir hava oluşturması kabul edilemez. Bu tutumu sergileyen sözde taraftarlardan şikayetçiyim. Ligde altıncı sıradayız. Dördüncü takımla aramızda sadece 3 puan fark var. Dipte miyiz? Küme düşme potasında mıyız? Bu tepkileri anlamıyorum" dedi.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa ve takımın İcra Kurulu üyeleri ile birlikte basın mensuplarına açıklamada bulundu. Süper Lig'de RAMS Başakşehir FK karşısında aldıkları mağlubiyet ile tüm camia olarak üzgün olduklarını belirten Veysel Bilen, "Aldığımız Başakşehir mağlubiyeti başta taraftarlarımızı, yönetimimizi, bugüne kadar bizi buraya taşıyan futbolcu kardeşlerimizi ve teknik ekibimizi oldukça üzmüştür. Ancak unutulmamalıdır ki biz ilk defa evimizde yenilmiyoruz. Hafta içinde oynadığımız AEK maçı var. Şanssızlığımız, AEK maçının ardından hemen Başakşehir'e de 2 hafta üst üste yenilmiş olmak; bu durum moral ve motivasyon açısından hepimizi etkilemiştir. Bu bir gerçektir. Ancak unutulmamalıdır ki futbolun içinde her zaman bu sonuçlar olacaktır. Önümüzdeki uzun lig maratonunda da yine evimizde buna benzer mağlubiyetler yaşayabiliriz" diye konuştu.

'EVİMİZDE ALDIĞIMIZ BU MAĞLUBİYETE ÜZÜLMEMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Kadro değeri yüksek olan takımlarında mağlup olabileceğini ve futbolun içinde bu gibi olaylarında yer aldığını belirten Veysel Bilen, "Gönül istiyor ki hiç yaşamayalım, hep kazanalım. Ama o zaman bir Galatasaray'ın, bir Fenerbahçe'nin ya da UEFA'da boy gösteren İngiltere, İspanya ve Almanya liglerindeki çok büyük bütçeli takımların oynadıkları bütün maçları kazanıyor olmaları gerekir. Zaten futbolu cazip hale getiren de, kazanacağım denilen maçların kazanılamaması ya da evinde hiç umulmadık bir mağlubiyet yaşanmasıdır. Bugün 300 milyon Euro'ya kadro kurmuş Galatasaray, gidip Avrupa'da 10 milyon Euro bütçeli bir takıma yenilebiliyor. Fenerbahçe, çok rahat yener denilen takımı yenemiyor. Onun da bütçesi 300 milyon Euro civarında. Yani bu sonucu kabullenmesek de üzülsek de hayatın gerçeği bu tür sonuçların var olduğudur. Evimizde aldığımız bu mağlubiyete üzülmemek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

'OYUNCULARI ISLIKLAYAN SÖZDE TARAFTARLARDAN ŞİKAYETÇİYİM'

RAMS Başakşehir FK karşılaşmasında taraftarların oyuncuları ıslıklamasından dolayı çok üzüldüklerini söyleyen Bilen, "Taraftarlarımızın bir kısmının, 65'inci dakikada 1-0 gerideyken bazı oyuncular topu ayağına aldığında ıslık ve yuhalamaya başvurması, sanki maç bitmiş ve her şey kaybedilmiş gibi bir hava oluşturması kabul edilemez. Bu tutumu sergileyen sözde taraftarlardan şikayetçiyim. Çok net söylüyorum: Biz başarı elde edeceksek, bunu basınıyla, camiasıyla, taraftarıyla, oyuncusuyla ve yönetimiyle birlikte elde ederiz. Bunun için de koşulsuz ve kayıtsız desteklememiz gerekir. Bir durun, bir maç bitsin. Maç bittikten sonra eğer bir protesto ya da eksik yapılan bir şey varsa, bunun da yolu ve yöntemi vardır. Şimdi 2 - 3 hafta evvel 'milli takıma niye seçilmiyor, niye alınmıyor' dediğimiz insanlara, kardeşlerimize bakıyorsunuz; basında ve sosyal medyada bir saldırı var. Ne oldu? Elimizi vicdanımıza koyalım. Bizi bu kardeşlerimiz, bu oyuncu topluluğu geçen yıl üçüncü yapmadı mı? Transfer yasağına rağmen üçüncü olmadılar mı? Şimdi ligin 16'ıncı haftası bitmiş, ne olmuş? Ligde altıncı sıradayız. Dördüncü takımla aramızda sadece 3 puan fark var. Dipte miyiz? Küme düşme potasında mıyız? Bu tepkileri anlamıyorum. Konferans Ligi'nde son haftaya kadar lider gelmişiz. AEK maçına namağlup geldik. AEK de güçlü bir takım, ona yenildik. İlk yarıda hepiniz gördünüz, 3-0 ya da 4-0 olacak bir maçtı. 2-1 bitti. İki duran toptan gol yedik. Başakşehir maçına bakıyorsunuz; her şeye rağmen yediğimiz goller rakibin değil, bizim ikramlarımız. Bireysel hatalar. Ama bunlar futbolun içinde var" dedi.

FUAT ÇAPA: SAMSUN'U AVRUPA'DA YENİDEN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİMİZE İNANIYORUM

Sezon başında Galatasaray'dan Samsunspor'a kiralanan Eyüp Aydın'ın, Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasında, Abdülkerim Bardakçı'nın elini öpmesi ile alalı konuşan Fuat Çapa, şöyle söyledi:

"Bizde de bunu net şekilde görüyoruz; Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu başta olmak üzere tecrübeli oyuncularımız, genç futbolcularımıza inanılmaz derecede sahip çıkıyor. Eminim ki yarın başka bir takıma gitseler ve Zeki'yi, Soner'i, Emre'yi, Okan'ı ya da Ntcham'ı görseler, bizim gençlerimiz de aynı şekilde tecrübeli oyunculara aynı samimiyeti gösterir. Bundan hiç şüphem yok. Çünkü şu anda tecrübeli oyuncularımızın gençlerimize nasıl destek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle gereksiz yere birbirimizi kırmanın hiç anlamı yok. Önemli olan birlik ve beraberlik içinde Perşembe günü Mainz karşısında iyi bir sonuç almak. Samsun'u Avrupa'da ve Türkiye'de yeniden güçlü bir şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. İnşallah yılbaşında ve yılbaşından sonra bir araya geldiğimizde bunları güzel sonuçlarla konuşuruz."