Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehdidi aldığını açıkladı

Güncelleme:
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulunarak ölüm tehdidi aldığını ifade etti. "Beşiktaş maçına gidecek misiniz?" şeklindeki soruya cevap veren Yüksel Yıldırım, "Sence gitmem gerekir mi, gereksiz mi? Ürpertici şeyler var. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. Emniyete gönderdim, TFF'yi, bütün herkesi ayağa kaldırdım." dedi.

  • Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
  • Yüksel Yıldırım tehditleri emniyete ve TFF'ye bildirdiğini belirtti.
  • Yüksel Yıldırım Beşiktaş'a sataşma yapmadığını ve hedef haline getirildiğini ifade etti.

Bugün Beşiktaş ile karşılaşacak olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, maç öncesi EKOL TV'ye açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM"

"Beşiktaş maçına gidecek misiniz?" şeklindeki soruyu cevaplayan Yüksel Yıldırım, "Sence gitmem gerekir mi, gereksiz mi? Ürpertici şeyler var. Ölüm tehditleri bile almaya başladım. Emniyete gönderdim, TFF'yi, bütün herkesi ayağa kaldırdım." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A SATAŞMA YOK"

Sözlerine devam eden Yıldırım, "Benim gibi böyle tertemiz bir iş adamı gelmiş, Türk futboluna kendi cebinden milyonlarca dolarını harcarken, ben düzgün, efendi bir şekilde yayına çıktım. Hiçbir Beşiktaş'a sataşma yapmamışım, sadece iddiamı söylemişim. Artık Türkiye'de futbolu değiştirmeye ben vaktimi, paramı, sağlığımı koyuyorum. Bırakın da yapalım artık. Hep bunları mı seyredeceğiz biz? Hiçbir Beşiktaş taraftarı, benim canlı yayında söylediklerimi, kelime kelime söylediklerim orada. Uzun uzun ne söylediğim var. Hiçbir şekilde Beşiktaş'a sallama, sataşma yok. Beşiktaş ile çok önemli maça çıkacağız. Tabii ki Beşiktaş maçını konuşacağım. Siz bana soru soruyorsunuz, ben de en mantıklı cevapları veriyorum. Benim gibi kimse dik durmuyor, düzgün konuşmuyor kamera karşısında." ifadelerini kullandı.

"BENİ HEDEF YAPIYORLAR"

Yaptığı açıklamaların ardından kendisinin hedef tahtasına konduğunu ifade eden Yıldırım, "Hiç yamuğum olmaz ama söylediğim laflar arasından cımbızla alıyorlar ve beni hedef yapıyorlar. Ondan sonra binlerce kişi beni tehdit ediyor. Yakıştıramıyorum Beşiktaş'a. Beşiktaş'a hiçbir kötülüğüm yok. Nedir bu? Beni Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a düşman yaptılar. Yok öyle bir şey, yalan! Karşıma çıksınlar konuşalım. Benim Beşiktaş'a düşmanlığım yok. Ne kadar düzgün olduğumu herkes biliyor ama yeter artık! Ben Samsunspor'un sahibiyim!" sözlerini sarf etti.

"BENİ KURŞUNLUYORLAR"

Yüksel Yıldırım, son olarak "Ben babayiğit bir adamım, dürüstüm, hiç yamuğum da olmaz, kıvırmam. İnsanlar karşımda dürüstçe davransın, dürüstçe beni eleştirsin! Adam bugün video gönderiyor, beni kurşunluyorlar! Adam altına yazmış, "Beşiktaş başkanı ailemi korusun, ben işi bitireyim." diyor. Emniyete gönderdim." şeklinde konuştu.

