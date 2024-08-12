Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: İlk hedefimiz ligde kalmak

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, birinci hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Beşiktaş'a sahasında 2-0 kaybeden Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Takımının sezonun ilk maçında oynadığı futboldan memnun olduğunu dile getiren Yıldırım, her şeyi denemelerine rağmen puan ya da puanları getirecek golleri bulamadıklarının altını çizdi.

Üstün bir oyun oynamalarına rağmen kaybettiklerini vurgulayan Başkan Yüksel Yıldırım, "Biz maça puan veya puanlar almak için başladık ve takım çok iştahlıydı. İlk 30 dakika gerçekten Beşiktaş'a karşı çok iyi oynadık. Pozisyonlar yakaladık, oyun üstünlüğü bizdeydi. Ama maalesef bir uzun topta istemediğimiz golü yedik. Ondan sonra peşine maalesef kornerden yine duran top. 2-0 yenik duruma düştük ama yani Beşiktaş'a pozisyon vermedik. Maçın sonunda bir Gedson'un içeri girip bir şutu var out'a giden. Onun dışında Beşiktaş'ın hiç pozisyonu yok. Bizim iki tane net pozisyonumuz kaçtı. Bir tane direkten dönen topumuz var. Bir golümüz ofsayt diye sayılmadı. Penaltı olabilir mi olamaz mı ilk yarıda pozisyonumuz vardı. Ama gerçekten Samsunspor, Beşiktaş'a karşı üstün oynadı. Çok istedik, olmadı. Beşiktaş, bu sezon lige en iyi başlayan takım. Geçen hafta Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yendi. Ben o maçı da canlı seyrettim. Beşiktaş'ın defansı ve orta sahası çok kompakt oynuyor. Orayı açmak çok zor. Biz o halde 6-7 tane pozisyona girdik. Beşiktaş'ta bu pozisyonları yakılıyorsanız atacaksınız. Biz bugün beceriksizdik ön tarafta. İstediğimiz olmadı. Hayırlısı olsun Beşiktaş'ı kutluyorum. Güzel bir 2-0 galibiyet aldılar. Onlar 2 golü attı, üstüne yattı diyebilirim açıkçası. Biz oynadık ama maçı çeviremedik" dedi.

"İlk hedefimiz küme düşmemek"

Hedeflerinin ilk aşamada küme düşmemeyi garantilemek olduğunu söyleyen Yüksel Yıldırım, "Bizim rakibimiz Beşiktaş değil. Bu sene Yaklaşık 10 takım küme düşmeme oynayacak. Biz de bunlardan biriyiz ama ilk hedefimiz küme düşmemek, ikinci hedefimiz ilk 10'a girmek. Bu haftaki maçlara baktığımızda Samsunspor, yani futbol oynayan bir takım. Söyleyecek fazla bir şey yok. İstedik, Beşiktaş maçını çok istedik ama olmadı bugün. Top bizi sevmedi. Kalecinin üzerine gitti, karambolde direkten döndü. Biz kaçırdık, vurduk ama olmayınca bazen olmuyor" diye konuştu. - SAMSUN