Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hedefimize Adım Adım Gidiyoruz

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yerimizi korumak için Fenerbahçe'ye yenilmememiz gerekiyordu. Bugün yenilmedik. Samsunspor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek" dedi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım Fenerbahçe karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, "Biz üçüncülüğe düşmüştük. Yerimizi korumak için Fenerbahçe'ye yenilmememiz gerekiyordu. Bugün yenilmedik. Üçüncü olduk. Keşke yenseydik. Tekrar ikinci olsaydık maç fazlasıyla. Her şeyde bir hayır var. Bizim nasıl başladığımızla nasıl bitireceğimiz önemli. Samsunspor adım adım hedeflediği yere doğru gidecek. Biz hep ligin başında söyledik. Mütevazi bir kulübüz. Transfer yasağımız var 2 dönem. Transfer yapamıyoruz. O nedenle dedik ki, 'Önce hedefimiz bu ligde kalmak çünkü çok zor bu sene. Sonra ilk 10'a girmek'. Ama şu an Allah bizim yüzümüze gülüyor. Biz ilk 5 içindeyiz. Bugüne kadar ikinciydik. Bugünden itibaren üçüncüyüz. İnşallah uzun bir süre ilk 5 içinde gideriz diye düşünüyorum" diye konuştu. - SAMSUN