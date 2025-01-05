Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
DEM Parti heyeti, İmralı'dan önce sürpriz bir isimle görüşecek
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Suriye'de Colani'nin elini sıkmadığı Alman bakan konuştu
Yeşil pasaport sahipleri, artık istediği gibi AB'ye giremeyecek
Yeşil pasaport sahipleri dikkat! Artık AB'ye vizesiz girmek çok zor
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı
Ünlü fenomen Murat Övüç gözaltına alındı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hedefimiz İlk 10 ve Avrupa

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: Hedefimiz İlk 10 ve Avrupa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trabzonspor'u mağlup ettikten sonra Başkan Yüksel Yıldırım, takımın hedeflerini belirtti. Yıldırım, "Hedefimiz kesinlikle bundan sonra ilk 10 ve Avrupa" dedi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Hedefimiz kesinlikle bundan sonra ilk 10 ve Avrupa. Adım adım gideceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Bu maçın zor olacağını zaten biliyorduk. Çünkü Karadeniz derbisi. Trabzonspor - Samsunspor maçları daima güzel maçlar olmuştur. İki takımın da hedefi 3 puandı. Yeni yıla galibiyetle başlamak bizi çok memnun eti. Bizim artık bu ligde hedefimiz var. Bu galibiyetle inanıyorum ki takım ilk yarıyı gerçekten 3. sırada bitirecek" diye konuştu.

Takımın hedeflerine dair konuşan Başkan Yıldırım, "Ocak ayındaki transfer dönemi her ne kadar bizim için kapalı olsa da hedefimiz kesinlikle bundan sonra ilk 10 ve Avrupa. Adım adım gideceğiz. Diyecek fazla bir şey yok. Güzel bir maç oldu. Bu 3 puanı taraftarlarımıza armağan ediyorum. Takımı tebrik ediyorum. Trabzonspor'a da başarılar diliyorum. Onlar da istedi puan veya puanlar almak ama biz daha çok istedik. Sonuçta yüzü gülen biz olduk. Mutluyuz. 2025 inşallah böyle gider" şeklinde konuştu.

Gelecek maçlardan da söz eden Yıldırım, "Her maça puan ve puanlar için çıkıyoruz. Evimizde deplasmanda fark etmiyor. Haftaya da Kayseri maçı var. Ona da üç puanla çıkmak istiyoruz. Arkamızdaki rakibimiz Eyüpspor'la puan farkını üçe çıkardık. Onlar haftaya BAY geçecek. Biz Kayseri'de olacağız. Oradan puan veya puanları alırsak yani ilk yarıyı belki üç puan belki altı puan bir farklı bitirirsek diyorum. Biz, ligin ikinci yarısında Samsun şehrinin hayali olan Avrupa'ya doğru yola çıkacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
img

Necla Nazır, cenazedeki skandal kavgaya ateş püskürdü
img

Tehlike kapıda! Yağışlı havaların ardından kabus geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
AKM'de Ferdi Tayfur için düzenlenen törende konuşan imam herkesi ağlattı
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
Fenerbahçe'den Göztepe'ye verilmeyen penaltıya bomba tepki
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Türkiye 87 savaş gemisi, 28 İHA, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Türkiye 87 savaş gemisi, 31 savaş uçağıyla oraya gidiyor
Cuma vaazında müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Müftünün sözleri vatandaşı kızdırdı: Hocam siyaset yapma
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde
Ferdi Tayfur'un Ahmet Kaya için söyledikleri yeniden gündemde

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5-6 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Manisa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 5-6 Ocak Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? 6 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Akrep, İkizler, Koç, Yay burcu yorumu! 6 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Direksiyon sınavı ücreti 2025'te ne kadar?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.