Haberler

Yüksel Yıldırım: "Ayrılan oyuncuların yerine çok daha iyilerine bakıyoruz"

Yüksel Yıldırım: 'Ayrılan oyuncuların yerine çok daha iyilerine bakıyoruz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer çalışmalarının sürdüğünü, takımdan ayrılan oyuncuların yerine daha iyi isimler getirileceğini ve hedefin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un Başkanı Yüksel Yıldırım, takımdan ayrılan ve ayrılacak oyuncular yerine çok daha iyi isimlerle dolduracaklarını söyledi.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, takımın 2. etap hazırlık kampı ve transfer çalışmaları hakkında kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarının son sürat devam ettiklerini ifade eden Başkan Yıldırım, "Büyük Samsunspor taraftarı, bildiğiniz gibi ilk etap çalışmalarımızı Samsun'da tamamladı. Şimdi takımımız için ikinci etap kamp dönemi çalışmalarına dün itibariyle Hollanda'da başladı. Teknik ekibimizle biirlikte koordineli olarak, eksik bölgelere yapılacak transferlerle kadromuzu daha da güçlendirmek gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ayrılan ve ayrılacak oyuncuların yerlerine çok daha iyi oyuncular bakıyoruz" dedi.

"Hedefimiz Samsunspor'u Avrupa kupalarında yer alacak kadro yapısına kavuşturmak"

Kulübü en üst noktaya taşımak için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başkan Yıldırım, "Bizim bu transfer döneminde hedefimiz çok net: Samsunspor'umuzu yeniden Avrupa kupaları mücadelesinin içinde yer alacak o güçlü ruh ve kadro yapısına kavuşturmak! O nedenle bu transfer döneminde eksiklerimizi tekrar çok daha iyi yeni oyuncular ile doldurmak istiyoruz. Süper Lig'e yeni, aç ve yetenekli yıldız adayı genç ve orta yaş oyuncular kazandırmak istiyoruz. Samsunspor'un kendine has projesine ve hocamızın isteklerine uygun oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Maalesef bu işler göründüğü gibi kolay değil. Biz bilinen oyunculara gitmiyoruz. O nedenle 5 kıtada oyuncu arayışlarımız dört koldan titizlik ile devam ediyor. Sizden ricamız bize güvenmeniz ve sabırla bizleri desteklemenizdir. Sabır lütfen... Bizde hemen yeni oyuncuları transfer edip getirmek istiyoruz ama maalesef sizlerin düşündüğü hızda olmuyor. Ayrıca önümüzde bir harcama limiti engeli bulunmaktadır. Artık kendi ayakları üzerinde durabilen denk bütçeli bir kulüp olmaya çalışıyoruz. Bu yolda gayet başarılı bir şekilde gidiyoruz. Artık eski kabusları tekrar yaşamak ve sizleri üzmek istemiyoruz. Bu büyük yürüyüşte en büyük gücümüz her zaman olduğu gibi yine büyük Samsunspor taraftarı sizlersiniz. Siz taraftarımızın o muhteşem enerjisiyle, yeni sezonda hep birlikte yenilenmiş kadromuzla ve güçlü teknik ekibimizle çok güzel bir hikaye yazacağız. Biz buna inanıyoruz. İnancımız tam, hazır olun! İnananların ve inanarak çalışanların hikayesi mutlu biter" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği

Fenerbahçe'den gece yarısı kadro değişikliği
Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum

Fenerbahçeli İsmail'e büyük şok: Evliliği geçerli saymıyorum
YKS'nin şampiyonları belli oldu! İşte Türkiye birincileri

YKS'nin şampiyonları belli oldu
Alaçatı'daki fahiş fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç

Gözde tatil beldesinde fiyatlar isyan ettirdi: Gelmeyin, durum korkunç
Adı Galatasaray ile anılan Jhon Duran yeni takımının formasını giydi

Adı Galatasaray ile anılıyordu! Yeni takımının formasını giydi
Yeşilçam efsanesi Bilge Zobu yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Yeşilçam efsanesi yıllar sonra ilk kez görüntülendi
Yenilgiyi hazmedemeyip futbolculara saldıran Paredes'e dev ceza yolda

Bu saldırının bedeli ağır oldu!