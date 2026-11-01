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Samsunspor, Başakşehir'e 5-2 yenilerek üst üste 8. mağlubiyetini aldı

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Samsunspor, Süper Lig’in 10. haftasında deplasmanda Başakşehir’e 5-2 yenilerek üst üste 8. mağlubiyetini aldı. Teknik Sorumlu Danijel Jumic, uzun süredir puan alamamanın oyuncularda öz güven eksikliği yarattığını, birlikte inanıp daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Samsunspor Teknik Sorumlusu Danijel Jumic, uzun bir süredir puan alamamanın oyuncularda öz güven eksikliğine yol açtığını ve hep beraber inanarak daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'e 5-2 mağlup oldu ve üst üste 8. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Sorumlusu Daniel Jumic, "Çok zor bir karşılaşma oldu. İlk dakikadan itibaren oyuna dahil olamadık. Planımızı gerçekleştirmekte zorlandık. Başakşehir, verdiğimiz fırsatları doğru kullandı. Bir sonraki maçımıza odaklanmamız gerekiyor. Uzun bir süredir puan almadan devam ediyoruz. Kolay değil. Oyuncuların öz güven eksiklikleri var. Bunu futbolculara kazandırmaya çalışıyoruz. Hep birlikte inanmamız ve çok daha fazla çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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