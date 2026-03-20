Haberler

Samsunspor UEFA Konferans Ligi'ne veda etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine rağmen toplamda 3-1'lik skorla elendi. Beşiktaş ise Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. A Milli Futbol Takımı ise Romanya ile karşılaşmak için çalışmalara başlayacak.

Samsunspor UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında deplasmanda İspanyol ekibi Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etmesine rağmen sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybettiği için Avrupa kupalarına veda etti. Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Thorsten Fink ve golcü oyuncu Cherif Ndiaye mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Thorsten Fink: Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid burada kazanamadı ama biz kazandık

Cherif Ndiaye: Hayal kırıklığı yaşıyoruz

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

- 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 26 Mart Perşembe günü Romanya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, Riva'da toplanmaya başlayacak.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar, günü izinli geçirecek.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, günü izinli geçirecek.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Ligde üst üste ikinci galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 52'ye yükseltti.

BASKETBOL

- Euroleague

20.45 Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

