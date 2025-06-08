Samsunspor, Avrupa'da Beğenilen Bir Takım Olacak

Samsunspor, Avrupa'da Beğenilen Bir Takım Olacak
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Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, gelecek sezon Avrupa'da herkes tarafından beğenilen bir takım izleteceklerini belirtti. 3 kulvarda mücadele edecekleri hedeflerini açıkladı ve kadro genişliği üzerine çalışmalar yaptıklarını duyurdu.

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen, Avrupa'da herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleteceklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etme hakkı kazanan Samsunspor'da Başkan Vekili Veysel Bilen, takımın gelecek sezon hedefleri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı kulübün gelecek sezon 3 kulvarda da yarışacağı için geniş bir kadro kuracaklarını dile getiren Bilen, "Bizim almak istediğimiz oyuncular hemen hemen belli. Ön görüşmeleri yapılan oyuncular var. Teklif verip, neticesini beklediğimiz oyuncular var. 3 Temmuz'a kadar hedefimiz bu oyuncuları ilk kampa yetiştirmek" dedi.

"Avrupa'da herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleteceğiz"

Herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izleyeceklerini vurgulayan Bilen, "Gelecek sezon ligde hedefimiz, bulunduğumuz yerden geriye düşmemek. Samsunspor artık her dönemde ilk 5'in içinde olmak durumunda. Bu sene bulunduğumuz yer itibariyle kadro derinliğimizi de dikkate alarak Türkiye Kupası'nda da zaten direkt gruplardan başlama şansımız olacak. Bu da bizim için bir avantaj olacak. Bunu da iyi kullanmak istiyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde de gönlümüzden geçen; play-off'ta dişimize göre bir rakip bulursak gruplara kalıp, Atatürklü armaya yakışır, mücadele ruhu taşıyan, oyun karakteri herkes tarafından beğenilen bir Samsunspor izletmek. Bu seviyedeki Avrupa arenasında 'Şunu yapmak, hedefimize şunu koyduk' demek için çok erken. Orada da maç maç düşüneceğiz. Mücadelemizi hiç bırakmadan, kaldığımız noktanın farkına vararak, başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için olanca gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karadeniz temsilcisinin UEFA Avrupa Ligi Play-Off'undaki rakibi 4 Ağustos'ta çekilecek kura sonucunda belli olacak. Samsunspor, turu geçerse UEFA Avrupa Ligi'nde geçemez ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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