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Samsunspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Arca Çorum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik ağırlı çift kale maç yaptı.

Tedavilerine devam edilen Elayis Tavsan, Fatih Kaya, Afonso Sousa, Oskar Ohlenschlaeger ve Jaures Assoumou, idmanda yer almadı. Sakatlığı geçen Tanguy Coulibaly ise takımla çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Arca Çorum FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA
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