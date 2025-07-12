Samsunspor, Anthony Musaba ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Anthony Musaba ile 4 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Samsunspor, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım, genç oyuncunun Avrupa yolculuklarında başarılar diledi.

Süper Lig temsilcisi Samsunspor, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlı kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından duyurarak oyuncuya "Hoş geldin Anthony" mesajı verdi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Açıklamada, "Avrupa yolculuğumuzda Anthony Musaba da bizimle. Atatürklü armamızla nice başarılara imza atması dileğiyle" ifadeleri yer aldı.

Kanat mevkiinde görev yapan 23 yaşındaki Musaba; Monaco, Heerenveen, Metz ve NEC Nijmegen gibi kulüplerde forma giydi. Hızı ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken genç oyuncunun, Samsunspor'un hücum hattına katkı sağlaması bekleniyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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