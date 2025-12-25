Haberler

Samsunspor'dan Anthony Musaba açıklaması

Samsunspor, futbolcusu Anthony Musaba'nın kulüp ile olan ilişkisini sona erdirdiğini ve disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu. Musaba'nın izinsiz antrenmana katılması ve maç kadrosuna dahil olmayı reddetmesi nedeniyle disiplin ihlalleri resmi olarak kaydedildi.

SAMSUNSPOR, Anthony Musaba hakkında, disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı takım futbolcusu Anthony Musaba hakkında kamuoyuna yönelik yazılı bir açıklama yaparak Musaba'nın kulüple olan ilişkisini fiilen sonlandırdığını ve disiplin sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir. Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda dünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir. Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır. FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz. Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

