Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yenerek puanını yükseltti
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenerek puanını 29'a yükseltti. Maçta atılan goller ve önemli dakikalar da yer aldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 yenerek puanını 29'a yükseltti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Oliver Ntcham'ın 25 metre uzaklıktan kaleyi cepheden çektiği şutta kaleci Helton topu güçlükle çeldi.
59. dakikada Holse'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Marius'un şutu filelerle buluştu. 1-0
65. dakikada kaleciyi geçen Holse'nin şutu filelere doğru giderken Antalyaspor savunması tarafından uzaklaştırıldı.
70. dakikada sol çaprazdan ceza sahası yakınına giren Erdoğan'ın şutu direğin üstünden auta çıktı.
72. dakikada Bünyamin'in içeri çıkardığı topa kafayla dokunan Buska'nın şutu direğin dibinden auta çıktı.
90. dakikada defansın arkasına atılan uzun topta Holse'nin pasına düzgün vuran Mujo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Volkan Ahmet Narinç
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Flavien Tait (Osman dk. 69), Ait Bennasser (Taylan dk. 53), Carlo Holse, Oliver Ntcham (Muja dk. 69), Emre Kılınç (Benito dk. 77), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Muammer, Soner Aydoğdu, Yunus, Soner Gönül,Berhan, Haluk
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Naldo Gomes (Veysel dk. 79), Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Jakup Kaluzinski (Ufuk dk. 79), Sam Larsson (Assombalonga dk. 84), Van de Streek, Erdal Rakip (Saric dk. 53), Zymer Bytyqi (Safuri dk. 63), Adam Buska
Yedekler: Ataberk, Milosevic, Ömer, Yiğit, Mert
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Marius (dk. 59), Mujo (dk. 90) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Ntcham, Osman (Samsunspor), Naldo, Streek (Antalyaspor) - SAMSUN