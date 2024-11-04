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Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi

Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Samsunspor, rakibini 2-0 yendi. Bu sonuçla puanını 25'e yükselten Karadeniz ekibi, ikinci sıradaki yerini korudu. Öte yandan kırmızı-beyazlıların yenilmezlik serisi de 7 maça çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor kozlarını paylaştı. Karşılaşmayı Karadeniz ekibi 2-0 kazandı.

VAR ÇAĞIRDI, HAKEM KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Maçın 29. dakikasında Süper Lig'de uzun zamandır görülmemiş bir olay yaşandı. Samsunsporlu Emre Kılınç'ın ceza sahası içinde yerde kalması sonrası VAR hakemi Onur Özütoprak, hakem Direnç Tonusluoğlu'nu potansiyel penaltı için pozisyonu incelemeye davet etti. Ancak pozisyonu inceleyen Tonusluoğlu, kararını değiştirmedi ve penaltı vermedi.

HOLSE ATTIKÇA ATIYOR

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Samsunspor'un gollerini 45. dakikada Carlo Holse ve 49. dakikada Landry Dimata kaydetti. Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse, Süper Lig'de çıktığı son 3 maçta 4 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI

Süper Lig'deki yenilmezlik serisi 7 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 6 galibiyet 1 beraberlik alarak ligin ikinci sırasındaki yerini korudu. Ligde 11. maçını tamamlayan Samsunspor 25 puana yükselirken, Antalyaspor 11 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor deplasmanda lider Galatasaray'a konuk olurken, Antalyaspor sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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