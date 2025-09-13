Samsunspor Antalyaspor'a Mağlup oldu: 1-2
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında Antalyaspor'a 1-2 mağlup oldu. Antalyaspor'un gollerini Soner Dikmen ve Dzhikiya atarken, Samsunspor'un tek golü Holse'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 5. hafta maçında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada defanstan seken topu kontrol eden Dzhikiya'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0–2
51. dakikada kaleci Diaz'dan seken topu iyi takip eden Holse'nin şutu filelerle buluştu. 1-2
87. dakikada 6 pas üzerine kesilen ortaya rövaşata çeken Marius'un şutu yandan dışarı çıktı.
Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Elmas, Murat Altan
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 38), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson (Polat Yaldır dk. 85), Antoine Makoumbou (Coulibaly dk. 46), Olivier Ntcham, Anthony Musaba, Afonso Sousa (Celil dk. 72), Carlo Holse, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Posiadala, Efe Törüz, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Çift
Teknik Direktör: Thomas Reis
Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Lautaro Gianetti, Georgi Dzhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Jesper Ceesay, Abdulkadir Ömür (Ballet dk. 62), Ramzi Safuri (Samet Karakoç dk. 89), Nikola Storm (Boli dk. 73), Van de Streek (Cvancara dk. 62)
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ali Demirbilek, Hasan İlçin, Berkay Topdemir, Ege İzmirli, Poyraz Yıldırım
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Soner Dikmen (dk. 21), Dzhikiya (dk. 47) (Antalyaspor), Holse (dk. 51) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Coulibaly, Mendes, Mouandilmadji (Samsunspor), Ceesay, Diaz (Antalyaspor) - SAMSUN