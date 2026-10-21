Samsunspor, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlığını Nuri Asan'da sürdürdü

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SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Amed Sportif Faaliyetler maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, fitness salonunda yapılan rejenerasyon ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından çim sahada uzun ve kısa pas, rondo ve top çalma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlılar, antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı