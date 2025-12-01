Samsunspor, Alanyaspor'u İlk Yarının Devamında 1-0 Geçti
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u 15. dakikada Musaba'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı önde tamamladı.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Kerem Ersoy, Mehmet Salih Mazlum
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Emre Kılınç, Holse, Eyüp Aydın, Musaba, Ndiaye
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Fatih Aksoy, Makouta, Ruan, Meschack, Hagi, Hwang
Gol: Dk. 15 Musaba ( Samsunspor )
Sarı kartlar: Dk. 38 Emre Kılınç, Dk. Dk. 44 Eyüp Aydın ( Samsunspor )
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Samsunspor ile Corendon Alanyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
5. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Musaba'nın plase vuruşunda top direğin dibinden yandan auta gitti.
15. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Zeki Yavru'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Musaba, yarım vole vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0
42. dakikada Ndiaye'in pasından Holse'nin ceza saha dışından sert şutunda top yandan auta çıktı.
45+2 dakikada Makouta'nın ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde bitirdi.