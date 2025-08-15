Samsunspor, Afonso Sousa ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Afonso Sousa ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa'yı transfer etti ve 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp, yeni transferini sosyal medya üzerinden duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Portekizli futbolcu Afonso Sousa'yı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı takım, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Samsun ekibi, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, "Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi, Afonso Sousa..." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
