Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti

Süper Lig'in 34. hafta maçında Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, sahasında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 61. dakikalarda Landry Dimata, 90+5'te Marius kaydetti. Eyüpspor'da Mame Thiam, 74. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ADIM ADIM AVRUPA'YA

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 57 yaptı ve ligde ilk 3 iddiasını sürdürdü. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. Samsunspor, ligin bir sonraki maçında BAY geçecek. Eyüpspor ise Kasımpaşa'yı kendi sahasında ağırlayacak.