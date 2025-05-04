Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti

Samsunspor, adım adım Avrupa'ya! Eyüpspor'u rahat geçti
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Süper Lig'in 34. haftasında Samsunspor, sahasında ağırladığı Eyüpspor'u 3-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 34. hafta maçında Thomas Reis'in ekibi Samsunspor, sahasında Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ile karşılaştı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı Samsunspor, 3-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 4 ve 61. dakikalarda Landry Dimata, 90+5'te Marius kaydetti. Eyüpspor'da Mame Thiam, 74. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

ADIM ADIM AVRUPA'YA

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 57 yaptı ve ligde ilk 3 iddiasını sürdürdü. Eyüpspor ise 50 puanda kaldı. Samsunspor, ligin bir sonraki maçında BAY geçecek. Eyüpspor ise Kasımpaşa'yı kendi sahasında ağırlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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