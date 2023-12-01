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Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanına 6 eksikle gitti

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanına 6 eksikle gitti. Kırmızı-beyazlılar, Adana'ya 6 eksikle gitti.

- Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanına 6 eksikle gitti

SAMSUN - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Adana Demirspor deplasmanına 6 eksikle gitti.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Yeni Adana Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Samsunspor kafilesi, bugün karşılaşmayı oynamak için Samsun'dan ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, Adana'ya 6 eksikle gitti.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Yunus Emre Çift, Gaetan Laura, Landry Dimata, Zeki Yavru, Flavien Tait ve Youssef Ait Bennasser'in maç kafilesinde yer almadığı belirtildi. Açıklamada Yunus Emre ve Laura ile ilgili, "Adana Demirspor maçı hazırlıkları kapsamında dün yapılan antrenman esnasında sakatlık geçiren oyuncularımız Gaetan Laura ve Yunus Emre Çift sakatlıkları sebebiyle maç kadrosundan çıkarılmıştır. Gaetan Laura'nın sağ kasığında, Yunus Emre Çift'in ise sağ ayak baş parmağında sakatlık meydana gelmiştir" denildi.

Karadeniz temsilcisinin Adana Demirspor maçı kafilesinde ise şu isimler yer aldı:

"Okan Kocuk, Jakub Szumski, Halil Yeral, Lubomir Satka, Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Marc Bola, Kingsley Schindler, Nanu Gomes, Michael Tırpan, Muhammet Ali Özbaskıcı, Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Muhammed Gümüşkaya, Emre Kılınç, Carlo Holse, Moryke Fofana, Olivier Ntcham, Marius Mouandilmadji ve Ercan Kara."

2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşmayı Sarper Barış Saka, Hakan Yemişken ve Candaş Elbil hakem üçlüsü yönetecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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