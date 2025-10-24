Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin yan bağında 3. derece yırtık tespit edildi.

ÜÇÜNCÜ DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız sol kanat oyuncusunun Dinamo Kiev karşılaşmasında sol dizinden sakatlandığı belirtildi. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edilen Coulibaly'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kırmızı-beyazlı formayla çıktığı maçlarda takımının en etkili isimlerinden biri olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun sahalardan en az 2 ay uzak kalması bekleniyor.