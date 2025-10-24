Haberler

Samsunspor'a Tanguy Coulibaly'den kötü haber geldi

Samsunspor, dün akşam oynanan Dinamo Kiev maçında sakatlanan Tanguy Coulibaly'nin sol diz iç yan bağında 3. derece yırtık tespit edildiğini açıkladı. Takımının en önemli isimlerinden biri olan 24 yaşındaki yıldız oyuncunun en az 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

  • Tanguy Coulibaly'nin sol diz iç yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edildi.
  • Coulibaly'nin tedavisine başlandı.
  • Coulibaly'nin sahalardan en az 2 ay uzak kalması bekleniyor.

Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sakatlanan Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'nin yan bağında 3. derece yırtık tespit edildi.

ÜÇÜNCÜ DERECE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransız sol kanat oyuncusunun Dinamo Kiev karşılaşmasında sol dizinden sakatlandığı belirtildi. Yapılan muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda sol diz iç yan bağında üçüncü derece yırtık tespit edilen Coulibaly'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

2 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kırmızı-beyazlı formayla çıktığı maçlarda takımının en etkili isimlerinden biri olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun sahalardan en az 2 ay uzak kalması bekleniyor.

