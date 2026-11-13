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Samsunlu milli judocu İnci Göğer, Bakü'de 78 kiloda Avrupa bronz madalyası kazandı

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Samsunlu milli judocu İnci Göğer, Bakü'de 78 kiloda Avrupa bronz madalyası kazandı
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Samsunlu milli judocu İnci Göğer, Bakü'deki Avrupa İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda 78 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Göğer'in başarısının emeği ve mücadelesinin sonucu olduğu belirtildi, milli sporcular tebrik edildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Judo Şampiyonası'nda mücadele eden Samsunlu milli sporcu İnci Göğer, 78 kilo kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Şampiyonada 78 kiloda tatamiye çıkan İnci Göğer, rakipleriyle yaptığı mücadelelerin ardından organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa üçüncüsü oldu.

Göğer'in başarısının, yıllardır süregelen emeği, kararlılığı ve mücadelesinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden İnci Göğer ve mücadele eden diğer milli sporcular tebrik edilerek başarılarının devamı dilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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