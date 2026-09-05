Samsunlu Buz Pateni Sporcularından Büyük Başarı: 25 Madalya

Samsunlu buz pateni sporcuları, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) 2026 Türkiye Şampiyonası'nda 25 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erzurum'da düzenlenen ANALİG 2026 Türkiye Şampiyonası, final müsabakaları ve ödül töreninin ardından sona erdi. Türkiye'nin farklı illerinden genç sporcuların mücadele ettiği şampiyonada Erzurum, Kocaeli, Samsun, Kars ve Ardahan'dan buz pateni sporcuları madalya için yarıştı. Palandöken 2000'lik Buz Pisti'nde gerçekleştirilen müsabakalarda Samsun'u temsil eden sporcular, organizasyonu 25 madalyayla tamamladı. Samsun Karadeniz Kış Sporları Kulübü (SAM-KAR) Antrenörü Muhammet Karadeniz, Samsun'u buz sporlarında daha ileriye taşımak için çalıştıklarını söyledi. Karadeniz, "Eski short track milli sporcusuyum. 8 yıl milli takımda görev yaptım. 2021 yılının ağustos ayından itibaren Samsun'da antrenörlük yapıyorum. 2023 yılının mayıs ayında kendi kulübümü açtım. Samsun Karadeniz Kış Sporları Kulübü (SAM-KAR) olarak çocukları milli takıma hazırlıyoruz. ANALİG 2026 Türkiye Şampiyonası'na 30 sporcuyla katıldık ve 25 madalya kazandık. Bu hem çocuklar hem de Samsun adına çok büyük ve gurur verici bir başarı. Federasyonun düzenlediği Federasyon Kupası ve Türkiye şampiyonalarında da birçok derecemiz bulunuyor. Uluslararası ve Avrupa organizasyonlarında da dereceler elde ediyoruz. Bu başarılar buz sporları adına Samsun'da bir ilk. Bunun gururunu yaşıyoruz" dedi.

Şampiyonada derece elde eden 8 yaşındaki Alya Civil ise rakiplerinin çok hızlı olduğunu ancak çalışarak başarılı olduğunu belirtti. Civil, "Çok fazla rakibim vardı ve çok hızlılardı. Ama ben de çok çalışarak başardım. İkincilik ve üçüncülük madalyası kazandım. Hedefim iyi dereceler almak ve yarışmalarda birincilikler kazanmak" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı