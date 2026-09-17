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Samsunlu boksör Berat Acar, Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı

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Samsunlu boksör Berat Acar, Akdeniz Oyunları’nda gümüş madalya kazandı
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İtalya’nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları’nda mücadele eden Samsunlu milli boksör Berat Acar, +90 kilo süper ağır sıklet kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Samsunlu milli boksör Berat Acar, +90 kilo süper ağır sıklet kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Milli takım ve Samsun adına ringe çıkan Berat Acar, turnuvadaki ilk maçında ev sahibi İtalya'nın sporcusunu 3-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finali geçen Acar, yarı finalde Bosna-Hersekli rakibini 5-0 yenerek adını finale yazdırdı. Final karşılaşmasında olimpiyat üçüncüsü Fransız rakibiyle karşılaşan Berat Acar, başa baş geçen mücadeleyi 3-2 kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, başarılı sporcuyu makamında kabul ederek tebrik etti. Acar'ın antrenörü Nihat Bilir de milli sporcunun bu önemli başarısına ortak oldu.

Berat Acar, elde ettiği dereceyle Samsun'a ve Türk boksuna önemli bir başarı kazandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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