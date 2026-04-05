Samsun'da inanılmaz maç! 4 gol, kırmızı kart ve 90+3'te kaçan penaltı

Samsun'da inanılmaz maç! 4 gol, kırmızı kart ve 90+3'te kaçan penaltı
Süper Lig'in 28. haftasındaki Samsunspor ile Konyaspor, 2-2 berabere kaldı. Konyaspor, mücadeleyi 10 kişi tamamlarken, Samsunspor 90+3'te penaltı vuruşundan yararlanamadı.

  • Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Konyaspor arasındaki maç 2-2 berabere bitti.
  • Samsunspor'un Carlo Holse 42. ve 72. dakikalarda gol atarken, Konyaspor'un Enis Bardhi 23. dakikada penaltıdan ve Blaz Kramer 79. dakikada gol attı.
  • Konyaspor'da Adama Nagalo 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Samsunspor'un 90+3. dakikadaki penaltısı Olivier Ntcham tarafından kaçırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele, 2-2 berabere bitti.

4 GOLLÜ İNANILMAZ MÜCADELE

Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle öne geçerken, Samsunspor bu gole 42. dakikada Carlo Holse ile karşılık verdi. Kırmızı-beyazlılarda ilk golü atan Holse, 72'de bir kez daha sahneye çıkarak takımını öne geçirdi. Konyaspor, golcü oyuncusu Blaz Kramer ile 79. dakikada skora eşitliği getirdi. 

SON ANLARDA KIRMIZI KART VE PENALTI!

Samsunspor, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü. 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Olivier Ntcham, kaleci Bahadır'ı geçemedi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, puanını 36'ya çıkardı. Konuk ekip Konyaspor ise 31 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

