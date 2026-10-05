Samsun Vezirköprü'de 17 yaşındaki öğrenci hastanede staj, hafta sonu hakemlik yapıyor

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki Kurtça Sefa Demir, eğitimini sürdürürken hastanede staj yapıyor, hafta sonları ise amatör liglerde hakemlik yaparak yaşıtlarına örnek oluyor.

Vezirköprü Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Hizmetleri Alanı öğrencisi olan Kurtça Sefa Demir, hafta içi okul ve stajını sürdürürken, hafta sonlarını ise yeşil sahalarda geçiriyor. Yaklaşık 2 yıldır hakemlik yapan 17 yaşındaki Demir, çocukluk yıllarında kurduğu hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakemliğe nasıl başladığını anlatan Demir, "Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sağlık Bölümü öğrencisiyim. Haftanın ilk üç günü hastanede stajda, perşembe ve cuma günleri ise okuldayım. Hafta sonları da amatör liglerde hakemlik yapıyorum. Gelecekte çok daha iyi bir hakem olmayı hedefliyorum" dedi.

Küçük yaşlardan itibaren futbol ve hakemliğe ilgi duyduğunu belirten Kurtça Sefa Demir, "Küçükken hep statlara gider, oradaki hakemleri ve futbolcuları gördükçe yeşil sahada olmayı hayal ederdim. Araştırma yapıp başvuru formunu doldurarak bu yola adım attım. Başta ailem olmak üzere, yanımda duran arkadaşlarıma, Samsun'daki hocalarıma ve okuluma teşekkür ederim" diye konuştu.

Okul, staj ve hakemlik arasında yoğun bir tempo sürdüren Demir, hem sağlık alanında eğitimini tamamlamayı hem de hakemlik kariyerinde ilerlemeyi hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı